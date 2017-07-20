Фредерик Бегбедер войдет в жюри фестиваля «Послание к человеку»

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Членом жюри международного конкурса петербургского кинофестиваля «Послание к человеку» в этом году станет французский писатель, литературный критик и режиссер Фредерик Бегбедер.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Как режиссер Бегбедер экранизировал два собственных романа — «Любовь живет три года» (2011) и «Идеаль» (2016), в обоих фильмах сыграл эпизодические роли. Также он снялся в экранизации своего главного хита «99 франков» (2007) и французской комедии Джамеля Бенсала «Славный городок» (2011).

Международный кинофестиваль «Последние к человеку» пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября. На отбор в разные фестивальные программы поступило более 7 тысяч заявок из 85 стран.

Фильмы-участники международного и российского конкурсов, а также конкурса экспериментального короткометражного кино «In Silico», а также составы всех жюри будут объявлены в середине августа.

Помимо конкурсов в программе фестиваля пять специальных программ и три ретроспективы:

«Панорама.doc» - документальные работы, показанные на крупнейших международных фестивалях – от IDFA до Канн (кураторы — Алексей Медведев и Наталья Пылаева)

«Революция. Призрак бродит по экрану» — программа ключевых фильмов о революциях и революционных процессах XX века (кураторы — Алексей Артамонов, Михаил Трофименков).

«Китайские призраки» — современные независимые документальные фильмы китайских авторов, запрещенные к показу в КНР (куратор — Алена Королева)

«Кино сверхреальности» — программа игрового кино, в котором режиссер идет за реальностью с тщательностью документалиста (куратор — Андрей Плахов)

«Культурфильм» — «С южных гор до северных морей: первые советские фильмы-путешествия» (кураторы — Александр Марков, Оксана Саркисова, Александр Дерябин)

Ретроспектива чешского режиссера-документалиста, лауреата приза Европейской киноакадемии, многократного участника «Послания к человеку» Хелены Тржештиковой (куратор — Михаил Железников)

Ретроспектива советского кинодраматурга, автора сценариев множества фильмов-биографий, удостоенных главных кинопремий СССР Бориса Добродеева (кураторы — Михаил Литвяков, Екатерина Пархоменко)

Ретроспектива болгарского режиссера-документалиста, победителя IDFA, участника Каннского фестиваля Андрея Паунова

На церемонии открытия будет показана полная отреставрированная версия фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929). Фильм был восстановлен голландским киноинститутом EYE. Помимо показа на Дворцовой площади, фильм будет показан с пленки в кинотеатре «Родина».



