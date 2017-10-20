Эрмитаж представит VR-фильм о своей истории

© Ralf Muennich / Flickr

С 21 июля в специально оборудованном VR-кинотеатре в Главном штабе будет демонстрироваться фильм об истории Государственного Эрмитажа, снятый в формате «виртуальной реальности».

Об этом сегодня, 19 июля, на пресс-конференции сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает «Интерфакс».

«Сегодня мы представляем пример того, как новейшие технологии используются для сохранения и рассказа о наших традициях. Этот фильм делался под полным контролем Эрмитажа, без этого никакого фильма бы не было. Фильм станет частью того, что мы еще только создаем: пространства, которое мы называем Форумом Эрмитажа. Оно включает в себя первый этаж Главного Штаба, Дворцовую площадь и Малую Морскую», — рассказал Пиотровский.

Съемки 19-минутного фильма «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве», в основу сценария которого легли события истории Эрмитажа со времен Екатерины Великой до наших дней, проходили на Дворцовой площади, в залах музея, Висячем саду и на крыше Зимнего дворца.

В роли экскурсовода в фильме выступил актер Константин Хабенский. Также в съемках принял участие сам Пиотровский. По его словам, у фильма будет продолжение.

«Мы использовали технологии "виртуальной реальности" как машину времени. — пояснил режиссер фильма Михаил Антыков. — Мы даем зрителям возможность надеть очки виртуальной реальности и перенестись во времени: стать посетителем Эрмитажа в разные эпохи и стать свидетелем событий, которые там происходили».

Пока существует русскоязычная версия фильма с русскими и английскими субтитрами, в будущем планируется полноценная английская озвучка.



