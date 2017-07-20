МАММ открывает четыре выставки

МАММ открывает четыре выставкиВиктор Скерсис. Кубизм, изгоняющий Импрессионизм из храма Искусства. 2016© Мультимедиа Арт Музей, Москва
20 июля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начнут работу четыре новые выставки.
В проекте «История России в фотографиях» МАММ представит выставку «Москва. Иллюминация. 1896-2003». В экспозицию, в частности, войдут работы фотографов-шестидесятников Дмитрия Бальтерманца, Всеволода Тарасевича и Виктора Ахломова.
На выставке Владимира Богданова, одного из наиболе ярких представителей советской «уличной фотографии», можно будет увидеть более ста работ 1960-х — 1990-х годы из собрания МАММ. Выставка пройдет в рамках программы «Классики российской фотографии» и станет первой масшабной ретроспективой Богданова.
Выставка «Личный контакт / Архитектурная графика» объединит 120 рисунков и акварелей архитектора Сергея Кузнецова, в том числе «путевые заметки» из 40 городов мира от Нью-Йорка и Буэнос-Айреса до Венеции и Бухары, а также эскизы к проектам.
Работы, созданные в 2016–2017 годах Юрием Альбертом, Андреем Филипповым, Виктором Скерсисом и Паруйром Давтяном, войдут в экспозицию «Аллегорическая абстракция» Артели «Царь Горы». Философию Артели художники сформулировали следующим образом:
«Изображение воображаемого, воображение изображаемого, изображение изображения, воображение воображаемого, изображение воображаемого изображения, воображение изображаемого воображаемого... – вот где зарыта собака творчества!».
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