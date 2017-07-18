Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля

Кристен Уиг и Мэтт Дэймон и Кадр в фильме «Короче» © Paramount Pictures

На открытии 74-го Международного Венецианского кинофестиваля будет показана фантастическая комедия Александра Пэйна «Короче» (Downsizing).

Главные роли в фильме исполняют Кристен Уиг и Мэтт Дэймон. Также в картине снялись Кристоф Вальц, Лора Дерн, Алек Болдуин, Брюс Уиллис, Джейсон Судейкис и другие.

«По сюжету, герой Мэтта Дэймона решает принять участие в программе по уменьшению людей и переселиться в специально отведенное для таких же, как он, место. Однако супруга его (Кристен Уиг) не намерена экспериментировать над собой», — сообщает «Профисинема».

«Короче» примет участие в основном конкурсе фестиваля, остальные фильмы которого будут объявлены 27 июля. В российский прокат картина Александра Пэйна выйдет в декабре.

74-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2017 года. Жюри фестиваля возглавит актиса Аннет Бенинг (США), она станет первой женщиной-председателем жюри за последние 11 лет.

Премия «Золотой лев Святого Марка» за выдающиеся достижения в кинематографе будет вручена ветеранам Голливуда Джейн Фонде и Роберту Редфорду.

«Церемония награждения состоится 1 сентября в Большом зале фестивального дворца кино, перед просмотром внеконкурсной американской ленты, поставленной Ритешем Батрой, "Наши души ночью" (Our Souls at Night) с участием обоих новых лауреатов», — цитирует ТАСС пресс-службу фестиваля, отмечая, что Редфорд также работал над этим фильмом в качестве продюсера.



