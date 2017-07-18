Книга Маркуса Лемана «Насильно крещенные» признана экстремистской© Ozon.ru
Министерство юстиции РФ внесло в федеральный список экстремистских материалов книгу Маркуса Лемана «Насильно крещенные», приключенческий роман из жизни литовских и польских евреев XIV века.
Как сообщает агентство «Москва» Центральный районный суд Сочи признал книгу Лемана экстремистским материалом по иску прокурора Центрального района Сочи и 14 июля она была внесена Минюстом в федеральный список экстремистских материалов.
Сегодня, 17 июля, последовал комментарий руководителя Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России, председателя правления Еврейского музея и центра толерантности, главного редактора журнала «Лехаим» Боруха Горина.
«До сих пор это казалось блажью сочинского суда, теперь это решение Минюста. — пишет он. — И это — абсолютная насмешка над всем законом об экстремизме. Назвать книгу, выдержавшую десятки переизданий даже в Германии XIX века, книгу о дискриминации по религиозному принципу евреев в Средневековой Европе, экстремистской, это значит осмеять саму идею "борьбы с экстремизмом"».
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