Умер Джордж Ромеро

16 июля в Торонто в возрасте 77 лет умер американско-канадский кинорежиссер Джордж Ромеро.

Как сообщает Variety, причиной смерти стал рак легких.

Джордж Ромеро родился в 1940 году в Нью-Йорке, окончил Университет Карнеги — Меллон в Питтсбурге (1960), в 1968 году снял за $114 тысяч свой первый полнометражный фильм, «Ночь живых мертвецов» (Night of the Living Dead), собравший в прокате $30 млн и положивший начало целому направлению в кино — зомби-хоррор. В 1999 году «Ночь живых мертвецов» была включена Библиотекой Конгресса в Национальный реестр фильмов.

Последующие фильмы Джорджа Ромеро не имели большого успеха. Ситуация изменилась в 1978 году, когда он вернулся к теме зомби — фильм «Рассвет мертвецов» (Dawn of the Dead) при бюджете $1,5 млн собрал $55 млн.

Также среди работ режиссера «Рыцари-наездники» (Knightriders, 1981), «Калейдоскоп ужасов» (Creepshow, 1982), «День мертвецов» (Day of the Dead, 1985), «Два злобных взгляда» (Due occhi diabolici, 1990, совместно с Дарио Ардженто), «Земля мертвых» (Land of the Dead, 2005) и «Дневники мертвецов» (Diary of the Dead, 2007).

Последний фильм Джорджа Ромеро, «Выживание мертвецов» (Survival of the Dead), вышел в 2009 году.