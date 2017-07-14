Открывается Одесский кинофестиваль

Сегодня, 14 июля, показом фильма Карин Тардье «Чтобы быть уверенным» (Ôtez-moi d'un doute, Франция-Бельгия), открывается VIII Одесский международный кинофестиваль.

В международной конкурсной программе фестиваля 12 фильмов, в том числе картина сербского режиссера Бояна Вулетича «Реквием для миссис Джей» (Rekvijem za gospođu J., Сербия-Болгария-Македония-Россия). в производстве которой с российской стороны участвовала компания продюсера Александра Роднянского.

Фильмы международного конкурса будет оценивать жюри во главе с режиссером Кристианом Петцольдом (Германия), в состав которого также вошли актрисы Римма Зюбина (Украина) и Сибель Кекилли (Германия), режиссер Тудор Джурджу (Румыния) и кинокомпозитор Евгений Гальперин (Россия).

Шесть полнометражных и 17 короткометражных фильмов участвуют в национальных конкурсных программах, еще 8 картин — в конкурсе европейских документальных фильмов. В программу специальных показов включен фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова, в программу «Фестиваль фестивалей» — «Теснота» Кантемира Балагова и «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Также в расписании фестиваля ретроспективы, гала-премьеры, показы сериалов, детская программа, творческие встречи и мастер-классы, в которых, в частности, примут участие Агнешка Холланд, Сергей Лозница, Кристиан Петцольд и Евгений Гальперин.

По традиции, в дни Одесского кинофестиваля на Потемкинской лестнице показывают фильмы в сопровождении симфонического оркестра. В этом году организаторы выбрали для этих показов «Дамское счастье» (Au bonheur des dames, Франция, 1930) Жюльена Дювивье и «Небывалый поход» (СССР, 1931) Мизаила Кауфмана.

VIII Одесский международный кинофестиваль продлится до 22nbsp;июля. На закрытии будет представлена политическая комедия Салли Поттер «Вечеринка» (The Party, Великобритания).



