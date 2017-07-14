Михаил Фихтенгольц станет директором оперы Цюрихского оперного театра

© Felix Grünschloß / Badisches Staatstheater Karlsruhe

Директором оперы в Цюрихском оперном театре назначен Михаил Фихтенгольц, директор оперы Баденского государственного театра и художественный руководитель Международного Генделевского фестиваля в Карлсруэ, бывший начальник отдела перспективного планирования Большого театра.

Как сообщает сайт Баденского государственного театра в Карлсруэ, в новую должность в Цюрихе Фихтенгольц вступит начиная с сезона 2018/19.

«Цюрихский оперный театр — без сомнения, один из известнейших театров мира, и работать в нем в должности директора оперы — большая честь и столь же большая ответственность. Мой последний оперный сезон 2017/18 в Карлсруэ мне не менее важен — три года в этом театр я могу назвать одним из счастливейших и интереснейших периодов в моей карьере. Я тесно связан с театром и его руководством, с певцами и нашей верной публикой — именно Баденский государственный театр подготовил меня к следующему шагу в моей карьере», — рассказал Михаил Фихтенглольц COLTA.RU.

Пресс-служба Цюрихского оперного театра приводит комментарий интендента театра Андреаса Хомоки: «Мы знаем и ценим господина Фихтенгольца еще со времен его работы в Большом театре, где он проявил себя как признанный эксперт по оперному пению. На основании его большого знания оперной сцены и обширных международных профессиональных связей мы уверены, что в его лице нашли идеального преемника [нынешнему директору, Софи де Линт. — COLTA.RU]».

Музыковед, музыкальный критик, продюсер Михаил Фихтенгольц в 2002–2007 годах был программным директором Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева, с 2006 года — директором концертных программ Московской филармонии, в 2007–2009 годах работал менеджером по артистам и репертуару в Российском национальном оркестре, с 2009 года до августа 2013 года — начальником отдела перспективного оперного планирования и исполнительным директором молодежной оперной программы Большого театра.

Весной 2014 года Фихтенгольц подписал двухлетний контракт с Баденским государственным театром и с осени того же года приступил к работе в должности директора оперы театра и художественного руководителя Международного Генделевского фестиваля в Карлсруэ.



