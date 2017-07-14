В Псковской области пограничники задержали журналистов «вражеских СМИ»

13 июля в Гдовском районе Псковской области сотрудники областного пограничного управления ФСБ задержали журналистов газет «Псковская губерния» и «Московский комсомолец», а также Русской службы ВВС. Пограничников вызвал местный житель, назвавший BBC вражеским СМИ.

Как сообщает «Псковская губерния», вместе с журналистами был задержан бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов.

Основанием для задержания послужило «нахождение на пограничной территории без спецпропусков».

Задержанных доставили на погранзаставу, где был составлен акт о нарушении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гдовский район находится на севере Псковской области. С запада на протяжении около 100 километров территория района омывается водами Чудского озера, по которому проходит граница с Эстонией.

P.S. Задержанным в Гдовском районе Псковской области журналистам вынесено предупреждение, передает «Интерфакс» со ссылкой на Алексея Малова.



