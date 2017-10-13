Умер Игорь Голомшток

12 июля в Лондоне в возрасте 88 лет умер искусствовед Игорь Голомшток.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Игорь Наумович Голомшток родился в 1929 году в Калинине (ныне Тверь), закончил Финансовый институт в Москве (1949), в 1948 году поступил на вечернее отделение искусствоведения филологического (впоследствии — исторического) факультета МГУ.

Работал во Всесоюзных научно-исследовательских мастерских по реставрации архитектурных памятников, в отделе передвижных выставок Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (1955–1963).

В 1960 году вышла книга «Пикассо», написанная Голомштоком в соавторстве с Андреем Синявским, — первая книга о художнике, которая была издана в СССР со времен революции. Ряд других работ Голомштока — в том числе о Босхе, о Сезанне и о современном зарубежном искусстве — по идеологическим причинам не были допущены к публикации.

В 1965 году привлекался к суду по делу Даниэля-Синявского, за отказ от дачи показаний был приговорен к шести месяцам принудительных работ.

В 1972 году эмигрировал в Великобританию. Выступал на BBC, писал о тоталитарном искусстве, печатался в журналах «Континент» и «Синтаксис», преподавал в Сент-Эндрусском, Эссексском и Оксфордском университетах. В 2015 году представил на «Радио Свобода» книгу своих воспоминаний «Занятие для старого городового: Мемуары пессимиста».



