Ликвидирована Международная конфедерация союзов художников

Сегодня, 12 июля, Верховный суд России принял решение о ликвидации Ассоциации общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников» (МКСХ).

Как сообщает «Интерфакс», таким образом суд удовлетворил административный иск Министерства юстиции, поданный по итогам внеплановой проверки МКХС, которую министерство проводило по поручению Генпрокуратуры.

Проверка выявила неоднократные грубые нарушения законодательства. К их числу Минюст относит сдачу в аренду помещений организациям, не имеющим отношения к сфере деятельности конфедерации, нарушение периодичности проведения заседаний совета МКХС и несоответствия в отчетности по расходованию средств.

В Минюсте отметили, что конфедерация не устранила нарушения в установленные сроки после двух предупреждений, причем согласно полученным последний раз документам, некоторые нарушения так и не были устранены.

Ассоциацию МКСХ создали в 1992 году союзы художников, которые входили в состав прекратившего свою деятельность Союза художников СССР и были объявлены его правопреемниками.

Руководство конфедерации связывает судебный иск Минюста с намерением завладеть ее имуществом. В собственности МКСХ, в частности, находится Центральный дом художника на Крымском валу в центре Москвы. Если организация будет ликвидирована, ее имущество может быть обращено в доход государства.



