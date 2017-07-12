«Мертвец» Джармуша выйдет в российский прокат

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С 27 июля по 2 августа в кинотеатрах семи городов России будет показан фильм «Мертвец» (Dead Man, 1995) американского режиссера Джима Джармуша.

Показы, организованные компанией «Синема Престиж» и сетью кинотеатров «КАРО», пройдут в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре и Сургуте.

Фильм будет демонстрироваться на английском языке в формате DCP.

25 июля в трех городах пройдут предпремьерные показы:

Прокат фильма проходит в рамках программы «КАРО.Арт» и нового проекта «Культовое кино», возвращающего на большие экраны знаковые фильмы выдающихся мировых режиссеров



