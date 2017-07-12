Канский видеофестиваль пройдет в двух городах

© Международный Канский видеофестиваль

XVI Международный Канский видеофестиваль пройдет с 23 по 27 августа в городе Канске Красноярского края и с 31 августа по 3 сентября в Москве.

Прошлым летом в Канске проводились литературный и архитектурный фестивали, а в Москве — конкурсные показы видеофестиваля. В этом году показы экспериментального кино и видеоарта вернутся в Канск и пройдут на открытом воздухе — в лесу за Драматическим театром.

23 августа после церемонии открытия XVI Международного Канского видеофестиваля будет показан художественный фильм «Россия как сон», снятый участниками XIV фестиваля в 2015 году. На закрытии фестиваля 27 августа его победителю, которого определит международное жюри, будет вручен «Золотой пальмовый секатор».

Одновременно с видеофестивалем в Канске пройдут литературный фестиваль и международный архитектурный фестиваль.

Главным событием Канского литературного фестиваля «Зазубрина» станут мастер-классы по сторителлингу выпускников театральной мастерской Дмитрия Брусникина. Кроме того, в программу «Зазубрины» войдут читки и постановки пьес «Поэзия рабочего удара» Алексея Гастева и «Зарница» Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, а на площади перед драмтеатром состоится рэп-баттл.

Архитектурный фестиваль в Канске представит несколько выставок — «Бумажная архитектура Сибири», «Канские долгострои», «Экспресс Панорама: мечты сбываются», «История кинопроекционной аппаратуры», 50 работ российских художников будут показаны на «лесной» выставке «Это фантастика!», французские и московские архитекторы при участии канских студентов подготовят спецпроект «Фантастическая четверка в эпизоде "Возвращение леса"».

Московскую часть фестиваля откроет 31 августа в киноцентре «Октябрь» премьера художественного фильма «Прорубь», снятого президентом фестиваля Андреем Сильвестровым по пьесе Андрея Родионова и Екатерины Троепольской.

Все работы конкурсной программы Канского видеофестиваля можно будет посмотреть в «Октябре». Зрители проголосуют за лучший фильм, который 2 сентября будет представлен вместе с выбором международного жюри в летнем кинотеатре «КАРО Музеон». В тот же вечер состоится премьера фильма Даниила Зинченко и Тихона Пендюрина «50» о художнике Сергее Пахомове.

Организатор фестиваля — «Студия Видеодом», генеральный спонсор — «Сибирская генерирующая компания», генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Красноярского края, администрации города Канска, Гёте-Института в Новосибирске, ТРЦ «Порт-Артур», гостиницы «Юг»



