В России будет проводиться молодежная архитектурная биеннале© Первая Российская молодежная архитектурная биеннале
В октябре 2017 года в Татарстане состоится Первая Российская молодежная архитектурная биеннале. Ее участники – молодые архитекторы со всей России – выразят свой взгляд на разработку новых городских проектов.
С 12 по 14 октября в спроектированном при участии молодых архитекторов городе Иннополисе будут показаны 30 проектов по созданию комфортной городской среды. Лучшие из них отметит специальными призами международное жюри.
На биеннале будут организованы деловая и образовательная программы.
Проекты финалистов составят основную экспозицию биеннале и в течение 2017–2018 годов будут представлены в Казани, Москве и других крупных городах России.
«Главную задачу биеннале я вижу в том, чтобы помочь молодым архитекторам проявить себя и одновременно обратить внимание региональных властей на самых перспективных из них. Мы предлагаем участникам ответить на вопрос: какой должна быть среда наших городов для того, чтобы в них хотелось приезжать, чтобы в них было комфортно жить и работать», — говорит архитектор Сергей Чобан, куратор и председатель международного жюри биеннале.
Заявки на участие принимаются до 16 июля. Подробности — на сайте Первой Российской молодежной архитектурной биеннале.
Организатор — Министерство строительства и жилищного хозяйства России, соорганизатор — Правительство Республики Татарстан
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