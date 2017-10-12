На MIEFF 2017 пройдет презентация Фонда Хуберта Балса

© Hubert Bals Fund

20 июля в «Электротеатре Станиславский» в Москве в рамках Международного фестиваля экспериментального кино MIEFF 2017 состоится презентация Фонда Хуберта Балса (Hubert Bals Fund).

Фонд Хуберта Балса создан при Роттердамском международном кинофестивале и поддерживает авторское кино по всему миру.

С этого года — после долгого перерыва — он вновь открыт для режиссёров из России. О фонде, его структуре и процедуре подачи заявки на грант расскажет отборщик Роттердамского кинофестиваля Евгений Гусятинский.

Среди молодых режиссеров, открытых Фондом Хуберта Балса за 30 лет работы, Карлос Рейгадас (Мексика), Кристиан Мунджиу (Румыния), Илья Хржановский (Россия), Мирослав Слабошпицкий (Украина), Ала Эддин Слим (Тунис), Апичатпонг Вирасетакул (Таиланд).

На протяжении последних десятилетий фонд также поддерживал фильмы признанных классиков современного кино, таких как Лав Диас (Филиппины), Лукресия Мартель (Аргентина), Цзя Чжанкэ (Китай), Лисандро Алонсо (Аргентина), Нури Бильге Джейлан (Турция), Ван Бин (Китай), Абдеррахман Сиссако (Мавритания), Вернер Шретер (Германия), Чен Кайге (Китай), Стивен Двоскин (США), Жан Руш (Франция).

Презентация пройдет 20 июля в 17:00 на Малой сцене «Электротеатра Станиславский», регистрация — здесь.



