Московская филармония запускает мобильное приложение© Московская государственная академическая филармония
Московская государственная академическая филармония выпустила мобильное приложение для iOS.
Приложение доступно в AppStore. С его помощью можно найти концерт или абонемент, забронировать и купить билет, выбрать детские программы, побывать в виртуальном концертном зале и посмотреть интервью с музыкантами.
Концерты филармонии проходят в 12 залах Москвы. Приложение представляет актуальную афишу для Концертного зала имени П.И. Чайковского, «Филармонии-2», Большого зала консерватории и других площадок. Параметры поиска: дата, площадка, исполнитель или коллектив, музыкальный жанр или имя композитора.
В приложении можно выбрать билет или абонемент и оплатить его на сайте билетного партнера Московской филармонии. В особом разделе представлены детские концертные программы.
Также в приложении реализована опция «Виртуальный концертный зал». Этот проект был опробован Московской филармонией на сайте meloman.ru. Пользователям доступны более тысячи видеозаписей из каталога филармонии и онлайн-трансляции филармонических концертов.
Кроме того, с помощью приложения можно смотреть эксклюзивные интервью с музыкантами, записанные Московской филармонией.
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