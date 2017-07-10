Московская филармония запускает мобильное приложение

© Московская государственная академическая филармония

Московская государственная академическая филармония выпустила мобильное приложение для iOS.

Приложение доступно в AppStore. С его помощью можно найти концерт или абонемент, забронировать и купить билет, выбрать детские программы, побывать в виртуальном концертном зале и посмотреть интервью с музыкантами.

Концерты филармонии проходят в 12 залах Москвы. Приложение представляет актуальную афишу для Концертного зала имени П.И. Чайковского, «Филармонии-2», Большого зала консерватории и других площадок. Параметры поиска: дата, площадка, исполнитель или коллектив, музыкальный жанр или имя композитора.

В приложении можно выбрать билет или абонемент и оплатить его на сайте билетного партнера Московской филармонии. В особом разделе представлены детские концертные программы.

Также в приложении реализована опция «Виртуальный концертный зал». Этот проект был опробован Московской филармонией на сайте meloman.ru. Пользователям доступны более тысячи видеозаписей из каталога филармонии и онлайн-трансляции филармонических концертов.

Кроме того, с помощью приложения можно смотреть эксклюзивные интервью с музыкантами, записанные Московской филармонией.



