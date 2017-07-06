Объявлен лонг-лист Премии Кандинского в номинации «Научная работа»

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Экспертный совет Премии Кандинского сформировал длинный список в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства».

Как сообщает пресс-служба премии, в список вошли пять научно-исследовательских работ:

Алексей Бобриков — «Русская идея на сувенирном прилавке» и другие эссе о (пост)советском искусстве» (Рукопись. СПб, 2017);

Александр Боровский — «Как-то раз Зевксис с Паррасием... Современное искусство: практические наблюдения» (М.: Центрполиграф, 2017);

Валентин Дьяконов — «Московская художественная культура 1950-60-х годов. Возникновение неофициального искусства» (Рукопись. М., 2016);

«Оттепель», научные редакторы: К. Светляков, Ф. Балаховская, составители: А. Курляндцева, Ю. Воротынцева (М.: ГТГ, 2017);

Иван Чечот — «От Бекмана до Брекера. Статьи и фрагменты». (СПб: Мастерская «Сеанс», 2016). Избранные статьи из книги.

Номинация «Научная работа. История и теория современного искусства» была введена в конкурс Премии Кандинского в 2014 году, с 2015 года подавать заявки в эту номинацию могут не только граждане России, но и других стран.

В конкурсе участвуют как ранее изданные, так и неизданные научные работы (монографии, диссертации, исследования, статьи), созданные не ранее, чем за 36 месяцев до даты окончания приема заявок на соискание Премии. Призом победителю является публикация на русском или английском языке (если работа уже была издана на русском) в рамках издательской программы BREUS Publishing.

В прошлом году в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» победил Виктор Мизиано, он был награжден за монографию «Виноградов и Дубосарский».



