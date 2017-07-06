Роскомнадзор заблокировал «Спутник и погром»

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Сегодня, 6 июля, по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт «Спутник и погром» и еще несколько «крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка».

Об этом на сайте Роскомнадзора сообщает его руководитель Александр Жаров.

Ранее Генпрокуратура объявила, что «в ходе работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера <...> выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе: "Спутник и Погром", "Русский Сектор", "Правый взгляд" и другие», а также «установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций "Правый Сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта", "Джебхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии».

По итогам этой работы Генпрокуратура сформировала и направила в Роскомнадзор «пакет из шести требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам экстремистского и террористического характера», а Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных сайтов.

«Хочу особо отметить, что неукоснительное соблюдение требований российского законодательства в целях обеспечения информационной безопасности российских граждан является обязательным для всех интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры», — подчеркнул в своем сообщении Александр Жаров.



