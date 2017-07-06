Роскомнадзор заблокировал «Спутник и погром»© Роскомнадзор
Сегодня, 6 июля, по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт «Спутник и погром» и еще несколько «крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка».
Об этом на сайте Роскомнадзора сообщает его руководитель Александр Жаров.
Ранее Генпрокуратура объявила, что «в ходе работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера <...> выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе: "Спутник и Погром", "Русский Сектор", "Правый взгляд" и другие», а также «установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций "Правый Сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта", "Джебхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии».
По итогам этой работы Генпрокуратура сформировала и направила в Роскомнадзор «пакет из шести требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам экстремистского и террористического характера», а Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных сайтов.
«Хочу особо отметить, что неукоснительное соблюдение требований российского законодательства в целях обеспечения информационной безопасности российских граждан является обязательным для всех интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры», — подчеркнул в своем сообщении Александр Жаров.
новости
19:15В Архангельской области из библиотек изымают Пушкина и Достоевского
18:41Объявлен лонг-лист Премии Кандинского в номинации «Научная работа»
17:11«Футурама» вернется
16:16Умер Пьер Анри
13:20Дело Малобродского признано особо важным. Он оставлен под стражей
11:47Роскомнадзор заблокировал «Спутник и погром»
5 июля 2017
19:54Закрывается бумажная версия The Moscow Times
16:05Премия Драгомощенко открыла сезонВсе новости