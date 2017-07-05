Премия Драгомощенко открыла сезон

Премия Аркадия Драгомощенко для молодых авторов, пишущих на русском языке, объявила об открытии четвертого сезона.

Как сообщает сайт премии, ее специальным гостем в этом году станет немецкий поэт Михаэль Донхаузер.

Кроме того, объявлены составы жюри и коллегии номинаторов премии.

Жюри Премии Драгомощенко 2017 года:

Александр Скидан (председатель)

Олег Аронсон

Евгения Суслова

Андрей Левкин

Елена Костылева

Екатерина Захаркив

Номинаторы Премии Драгомощенко 2017 года:

Павел Арсеньев (Петербург)

Станислав Бельский (Днепропетровск, Украина)

Оксана Васякина (Москва)

Мария Вильковиская (Алма-Ата, Казахстан)

Анна Глазова (Гамбург, Германия)

Алла Горбунова (Петербург)

Данила Давыдов (Москва)

Кирилл Корчагин (Москва)

Дмитрий Кузьмин (Озолниеки, Латвия)

Денис Ларионов (Москва)

Никита Левитский (Красноярск-Москва)

Виталий Лехциер (Самара)

Эдуард Лукоянов (Москва)

Евгений Прощин (Нижний Новгород)

Евгения Риц (Нижний Новгород)

Иван Соколов (Беркли, США)

Сергей Тимофеев (Рига, Латвия)

Александра Цибуля (Петербург)

Андрей Черкасов (Москва)

Лида Юсупова (Торонто, Канада)

Лонг-лист Премии Драгомощенко будет объявлен 7 сентября, финальная церемония и сопутствующие мероприятия пройдут 24–26 ноября на Новой сцене Александринского театра.

Премия Аркадия Драгомощенко была учреждена в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов». На премию могут быть номинированы авторы, чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызов времени и способствуют новому пониманию «поэтического». Работа премии, в свою очередь, должна способствовать адекватной оценке новых направлений и возможностей письма, развитию дискуссии вокруг авторов молодого поколения.

Размер главной премии — 70 тысяч рублей. Также обладатель главной премии получает возможность издания книги в поэтической серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов». Финалисты получают две поощрительных премии по 20 тысяч рублей.

Лауреатами премии в предыдущих сезонах становились Никита Сафонов, Александра Цибуля, Екатерина Захаркив и Эдуард Лукоянов.



