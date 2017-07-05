Премия Драгомощенко открыла сезон© Премия Аркадия Драгомощенко
Премия Аркадия Драгомощенко для молодых авторов, пишущих на русском языке, объявила об открытии четвертого сезона.
Как сообщает сайт премии, ее специальным гостем в этом году станет немецкий поэт Михаэль Донхаузер.
Кроме того, объявлены составы жюри и коллегии номинаторов премии.
Жюри Премии Драгомощенко 2017 года:
- Александр Скидан (председатель)
- Олег Аронсон
- Евгения Суслова
- Андрей Левкин
- Елена Костылева
- Екатерина Захаркив
Номинаторы Премии Драгомощенко 2017 года:
- Павел Арсеньев (Петербург)
- Станислав Бельский (Днепропетровск, Украина)
- Оксана Васякина (Москва)
- Мария Вильковиская (Алма-Ата, Казахстан)
- Анна Глазова (Гамбург, Германия)
- Алла Горбунова (Петербург)
- Данила Давыдов (Москва)
- Кирилл Корчагин (Москва)
- Дмитрий Кузьмин (Озолниеки, Латвия)
- Денис Ларионов (Москва)
- Никита Левитский (Красноярск-Москва)
- Виталий Лехциер (Самара)
- Эдуард Лукоянов (Москва)
- Евгений Прощин (Нижний Новгород)
- Евгения Риц (Нижний Новгород)
- Иван Соколов (Беркли, США)
- Сергей Тимофеев (Рига, Латвия)
- Александра Цибуля (Петербург)
- Андрей Черкасов (Москва)
- Лида Юсупова (Торонто, Канада)
Лонг-лист Премии Драгомощенко будет объявлен 7 сентября, финальная церемония и сопутствующие мероприятия пройдут 24–26 ноября на Новой сцене Александринского театра.
Премия Аркадия Драгомощенко была учреждена в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов». На премию могут быть номинированы авторы, чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызов времени и способствуют новому пониманию «поэтического». Работа премии, в свою очередь, должна способствовать адекватной оценке новых направлений и возможностей письма, развитию дискуссии вокруг авторов молодого поколения.
Размер главной премии — 70 тысяч рублей. Также обладатель главной премии получает возможность издания книги в поэтической серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов». Финалисты получают две поощрительных премии по 20 тысяч рублей.
Лауреатами премии в предыдущих сезонах становились Никита Сафонов, Александра Цибуля, Екатерина Захаркив и Эдуард Лукоянов.
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