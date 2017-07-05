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Премия Драгомощенко открыла сезон

News_detailed_picture© Премия Аркадия Драгомощенко

Премия Аркадия Драгомощенко для молодых авторов, пишущих на русском языке, объявила об открытии четвертого сезона.

Как сообщает сайт премии, ее специальным гостем в этом году станет немецкий поэт Михаэль Донхаузер.

Кроме того, объявлены составы жюри и коллегии номинаторов премии.

Жюри Премии Драгомощенко 2017 года:

  • Александр Скидан (председатель)
  • Олег Аронсон
  • Евгения Суслова
  • Андрей Левкин
  • Елена Костылева
  • Екатерина Захаркив

Номинаторы Премии Драгомощенко 2017 года:

  • Павел Арсеньев (Петербург)
  • Станислав Бельский (Днепропетровск, Украина)
  • Оксана Васякина (Москва)
  • Мария Вильковиская (Алма-Ата, Казахстан)
  • Анна Глазова (Гамбург, Германия)
  • Алла Горбунова (Петербург)
  • Данила Давыдов (Москва)
  • Кирилл Корчагин (Москва)
  • Дмитрий Кузьмин (Озолниеки, Латвия)
  • Денис Ларионов (Москва)
  • Никита Левитский (Красноярск-Москва)
  • Виталий Лехциер (Самара)
  • Эдуард Лукоянов (Москва)
  • Евгений Прощин (Нижний Новгород)
  • Евгения Риц (Нижний Новгород)
  • Иван Соколов (Беркли, США)
  • Сергей Тимофеев (Рига, Латвия)
  • Александра Цибуля (Петербург)
  • Андрей Черкасов (Москва)
  • Лида Юсупова (Торонто, Канада)

Лонг-лист Премии Драгомощенко будет объявлен 7 сентября, финальная церемония и сопутствующие мероприятия пройдут 24–26 ноября на Новой сцене Александринского театра.

Премия Аркадия Драгомощенко была учреждена в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов». На премию могут быть номинированы авторы, чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызов времени и способствуют новому пониманию «поэтического». Работа премии, в свою очередь, должна способствовать адекватной оценке новых направлений и возможностей письма, развитию дискуссии вокруг авторов молодого поколения.

Размер главной премии — 70 тысяч рублей. Также обладатель главной премии получает возможность издания книги в поэтической серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов». Финалисты получают две поощрительных премии по 20 тысяч рублей.

Лауреатами премии в предыдущих сезонах становились Никита Сафонов, Александра Цибуля, Екатерина Захаркив и Эдуард Лукоянов.

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