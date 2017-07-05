Умер Даниил Гранин

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4 июля в Петербурге в возрасте 98 лет умер писатель Даниил Гранин.

Об этом сообщает ТАСС.

Даниил Александрович Гранин родился в 1919 году в поселке Волынь (ныне Курская область), окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института (1940), работал на Кировском заводе, оттуда ушел на фронт и служил до конца войны в танковых войсках. В 1946–1950 годах работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте.

Первая публикация Гранина состоялась в 1949 году — его рассказ был напечатан в журнале «Звезда». В 1954 году вышел роман «Искатели», за ним последовали романы «Иду на грозу» (1962) и «После свадьбы» (1958), повести, рассказы, очерки, эссе, художественно-документальные произведения — «Эта странная жизнь» (1974, о биологе Александре Любищеве), «Клавдия Вилор» (1976), «Зубр» (1987, о биологе Николае Тимофееве-Ресовском).

Героями большинства произведений Гранина были ученые, исследователи и изобретатели. Важной для писателя также была тема Великой Отечественной войны. В 1977—1981 годах в соавторстве с Алесем Адамовичем он написал «Блокадную книгу» — документальную хронику блокады Ленинграда, роман о войне «Мой лейтенант» (2011) получил в 2012 году премию «Большая книга».

По 12 книгам Гранина сняли художественные фильмы, над которыми он работал в качестве сценариста.

Многие военные произведения Гранина были переведены на немецкий язык и издавались в Германии. В январе 2014 года писатель выступил в Бундестаге с речью о жертвах ленинградской блокады.

P.S. Прощание с Даниилом Граниным начнется в Таврическом дворце Петербурга в 12:00 8 июля, передает «Интерфакс». Похороны состоятся в тот же день на Комаровском кладбище.



