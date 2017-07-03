Алексей Гориболь возглавит юбилейный фестиваль в Костомукше

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С 17 по 22 июля состоится ХХХ Фестиваль камерного искусства в Костомукше. Художественный руководитель юбилейного фестиваля – пианист Алексей Гориболь.

Откроется фестиваль концертом в честь 80-летия Беллы Ахмадулиной. В литературно-музыкальной композиции «Стихотворения чудный театр» выступят Ксения Раппопорт, Екатерина Васильева, Александра Куликова, Алексей Гориболь и артисты петербургских театров.

18 июля хореографический проект «Признание» представит солист Большого театра Андрей Меркурьев.

19 июля в вокальной программе «Любимые арии и романсы» выступят звезда мировой оперной сцены, солистка Метрополитен-опера Олеся Петрова и ведущие солисты Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев.

На 21 июля запланирован концерт вокальной группы «Пятеро», в этот же вечер на сцене Дворца «Дружба» состоится творческая встреча с актером театра и кино Борисом Смолкиным.

22 июля фестиваль завершит инструментальный вечер, составленный из двух программ — «Арабеск» и «Время танго». Исполнители: солист Российского национального оркестра Виталий Назаров (гобой), солист оркестра Большого театра Петр Кондрашин (виолончель), Алексей Гориболь (фортепиано), Владимир Розанов (баян), Семен Гуревич (скрипка), Павел Коновалов (фортепиано) и Иван Мясников (контрабас).



