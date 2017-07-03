В Москве пройдет выставка о современном российском андеграунде

© Творческий союз художников России

4 июля в Малом зале Центра дизайна Artplay в Москве откроется межрегиональный выставочный проект Творческого союза художников России «Путешествие к центру Земли», посвященный современному андеграунду.

Задача выставки — исследование и показ творческого потенциала современных художников России, их способности заниматься визуальным искусством в нынешней ситуации гиперцентрализации российской культурной жизни, сообщает сайт Artplay.

Кураторы — Антонио Джеуза и Евгения Кикодзе.

Участники: Анастасия Богомолова, Сергей Братков, Павел Волков, Левон Гаспарян, Иван Горшков,

Илья Гришаев, Алексей Добров, ЕлиКука, Андрей Ишонин, Петр Кирюша, Таисия Круговых, Куда бегут собаки, Константин Ларин, Дамир Муратов, Иван Мурзин, Обледенение архитекторов, Нати и Алексей Пушкаревы, Алена Терешко, Иван Тузов, Олег Устинов, Дмитрий Федоров.

Выставка «Путешествие к центру Земли» в Центре дизайна Artplay продлится до 17 июля.

Выставка проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации



