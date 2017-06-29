Sony возвращается к выпуску винила© Gadget Flow
Японская транснациональная корпорация Sony возобновит собственное производство виниловых пластинок, от которого она отказалась 28 лет назад.
Как сообщает Nikkei, в марте 2018 года виниловые пластинки начнет выпускать завод Sony Music Entertainment в префектуре Сидзуока.
Решение прекратить выпуск винила было принято Sony в 1989 году. Тогда в корпорации сочли более перспективными компакт-диски, производством и продажей Sony занималась с 1982 года, но в 2010–2016 годах спрос на виниловые пластинки в Японии вырос в восемь раз, в прошлом году Sony и Panasonic представили новые проигрыватели для винила.
В США в 2016 году было продано 17,2 млн копий виниловых пластинок, причем доля покупателей моложе 35 лет составила 70%.
В Великобритании в 2014 году тиражи винила вышли на уровень 1996 года, а в течение 2016 года объем продаж виниловых дисков однажды даже превысил объем продаж музыки в цифровых форматах.
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