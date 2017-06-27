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Волго-Вятский филиал ГЦСИ представит выставку «Простые чувства»

News_detailed_picture© Artproject

15 июля в Арсенале Нижегородского Кремля откроется выставка «Простые чувства», которая завершит «Трилогию о современном искусстве и локальных контекстах» Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.

Выставки, посвященные осмыслению исторического прошлого Нижегородского региона («Музей великих надежд») и художественного настоящего городской жизни («Жизнь живых»), прошли в Арсенале в 2015–2016 годах. Выставка «Простые чувства» конструирует образ будущего.

«"Простые чувства" — это пространство отношений, которые возникают между зрителями, произведениями искусства, художниками и историко-культурным контекстом Нижнего Новгорода. — сообщают организаторы. — Не имея строгой тематической рамки, выставка демонстрирует набор художественных ситуаций и возможных опытов восприятия отдельных произведений. На время работы «Простых чувств» выставочные залы Арсенала превратятся в парк с павильонами и дорожками, по которому каждый посетитель сможет проложить собственный маршрут».

На выставке будет представлено более 30 произведений отечественных и зарубежных авторов: живопись, графика, скульптуры и инсталляции из собрания РОСИЗО и частных коллекций. Художники Ларс Кузнер и Кассиус Фадлаби (Норвегия), Матье Мартен (Франция) и группировка «ЗИП» (Краснодар) создадут новые работы специально для выставки.

Кураторская группа: Валентин Дьяконов (Музей современного искусства «Гараж», Москва), Алексей Корси (Stella Art Foundation), Анастасия Полозова и Алиса Савицкая (Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО, Нижний Новгород).

Архитекторы выставки: [MISH] studio (Миша Маслов, Богдан Стрелецкий, Анна Стручалина).

Художники: Юрий Альберт, Арман, Антонина Баевер, Александр Бродский, Наталья Гончарова, Аня Жёлудь, Дзюньиширо Ишии, Ларс Кузнер и Кассиус Фадлаби, Натта Конышева, Ирина Корина, Кристиан Крон, Эйлин Куинлен, Анна Лялина, Пол Маккарти, Матьё Мартен, Ясумаса Моримура, Татьяна Насипова, Наталья Нестерова, Кузьма Петров-Водкин, Александр Повзнер, Дмитрий Тугаринов, Джеймс Уэллинг, Роберт Фальк, Ионас Чепонис, Синди Шерман, Василий Шухарев, группировка «ЗИП».

Выставка «Простые чувства» продлится до 10 декабря.

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