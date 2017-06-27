Разработан законопроект о частичном снятии запрета на свастику

Парад Победы. Красная площадь, Москва, 24 июня 1945 года © h-rf.ru

Министерство связи и массовых коммуникаций предлагает разрешить публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики «при условии отсутствия признаков пропаганды».

Разработанный министерством проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части совершенствования правового регулирования противодействия экстремистской деятельности)» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Согласно действующему законодательству, административная ответственность предусмотрена за любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, что не позволяет эффективно применять данную законодательную норму, поскольку по формальному признаку под нее может подпадать, в частности, демонстрирование любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новый закон исключит «административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях при условии отсутствия признаков пропаганды».

Речь идет о ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), которая предусматривает наказание для граждан в виде штрафа до двух тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.



