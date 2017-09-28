Группа Oregon впервые за 15 лет выступит в России© CAM Jazz
Одним из хедлайнеров фестиваля «Джазовые сезоны», который пройдет 8 и 9 июля в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», станет американская фьюжн-группа Oregon. Со времени ее последнего концерта в России прошло 15 лет.
Как сообщает сайт фестиваля, в нем примут участие десять коллективов из России, США и Великобритании.
Помимо Oregon в первый день фестиваля на нем выступят проект Amber Sept Юлии Перминовой и Игната Кравцова и The Project of the Future 13-летней вокалистки и композитора Ярославы Симоновой, LRK Trio и солисты оркестра Игоря Бутмана Евгений Побожий и Сергей Долженков, трио пианиста и вокалиста Олега Аккуратова и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
В программе 9 июля выступления этно-проекта Тины Кузнецовой Zventa Sventana, звезды британского соула Тони Момрелля, секстета молодого саксофониста Антона Чекурова совместно с вокалисткой Ольгой Синяевой, а также трубача Вадима Эйленкрига и группы New Allegro пианиста Николая Левиновского при участии Игоря Бутмана.
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