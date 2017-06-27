Эксперты: Андрей Рублев не является автором «Звенигородского чина»Спас Вседержитель. Конец XIV века© Ирина Завьялова / Flickr
26 июня Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) представила результаты технико-технологического исследования икон «Звенигородского чина». Новые данные опровергают устоявшиеся представления о датировке и авторстве произведения, которое приписывали Андрею Рублеву.
Иконы «Звенигородского чина» — «Архангел Михаил», «Христос Вседержитель» и «Апостол Павел» — в течение двух лет изучали сотрудники ГТГ и Государственного научно-исследовательского института реставрации с использованием новейшего оборудования.
Их выводы, пишут «Ведомости», сделаны на основе исследований поверхности иконы, в ходе которых удалось выявить и проанализировать авторские приемы наложения красок и нанесения первоначального рисунка, а также сравнить их с недавними результатами аналогичного исследования «Троицы» Рублева.
По информации пресс-службы ГТГ, различия почти всех элементов, составляющих индивидуальную манеру авторов трех икон «Звенигородского чина» и «Троицы» и тот факт, что они были написаны с временной разницей в четверть века (1400 и 1425–1427 годы), не позволяют считать их работой одного автора.
Проводившие исследование научные сотрудники ГТГ Левон Нерсесян и Софья Свердлова «исходя из стилистических и технологических особенностей икон» предполагают, что автором «Звенигородского чина» мог быть иконописец из «византийско-русского» круга московских иконописцев.
В связи с новыми открытиями ГТГ переиздаст каталог древнерусской живописи из собрания музея 1995 года, сообщает сайт «Православие и мир» со ссылкой на генерального директора ГТГ Зельфиру Трегулову.
В то же время она пояснила «Ведомостям», что подпись под «Звенигородским чином» в ГТГ пока изменена не будет: необходимо дождаться публикации окончательных результатов исследований, запланированной на конец 2017 года, и решения атрибуционного совета.
Иконы «Звенигородского чина» были обнаружены в 1918 году в Звенигороде, затем раскрыты специалистами Комиссии по сохранению и раскрытию древней живописи и переданы в Государственный исторический музей, из которого впоследствии поступили в собрание ГТГ.
В 1926 году Игорь Грабарь на основании стилистического и типологического сравнения с «Троицей» и росписями Успенского собора во Владимире атрибутировал «Звенигородский чин» как работу Андрея Рублева, эту атрибуцию поддержало большинство искусствоведов.
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