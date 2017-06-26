В Москве сносят конструктивистский ДК Серафимовича

© Союз московских архитекторов

26 июня в Среднем Тишинском переулке в Москве начался снос конструктивистского здания Дома культуры имени А.С. Серафимовича 1928-1929 годов постройки, где последние годы располагался театр «Школа современной пьесы».

По информации общественного движения «Архнадзор», градозащитники смогли приостановить снос, вызвав полицию.

Позже на сайте Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) появилось сообщение о том, в связи с принятием к рассмотрению заявления о включении здания ДК Серафимовича в единый государственный реестр объектов культурного наследия правообладателю «направлено предписание направлено предписание о приостановке работ на объекте».

После того, как здание оценят независимые эксперты Научно-методического совета при Мосгорнаследии, «будет принято решение о включении или об отказе во включении здания в список объектов культурного наследия».

В апреле «Ведомости» писали о планах компании «Дон-строй инвест» построить на месте ДК Серафимовича жилой комплекс общей площадью 34 300 кв.м. Инвестиции в проект оценивались в 3,5–4,5 млрд рублей.

В середине июня более 800 жителей микрорайона Пресня подписали обращение против сноса ДК Серафимовича. Обращение поддержал Союз московских архитекторов, отметив, что здание имеет все признаки ценного исторического и архитектурного объекта культурного наследия.



