«Галерея А3» представит выставку «Сходства / Повторы»Денис Кошкарев. Игрушки© Денис Кошкарев / МВЗ «Галерея А3»
С 29 июня по 9 июля работы студентов и выпускников арт-школ будут демонстрироваться в московском выставочном зале «Галерея А3» на выставке «Сходства / Повторы».
«Художники собирают повторы / сходства, обнаруженные в повседневном окружении или в ходе наблюдений за собой — мотивы, которые встречаются слишком настойчиво. — говорится в сообщении на сайте галереи. — На выставке мы представляем пространство, в котором эти мотивы образуют серию очных ставок: авторы создают портреты своих преследователей, в попытке расколдовать их образы, попутно приглашая зрителя распознать случайность или закономерность за составленными цепочками повторов и подобий».
«Этот проект объединяет студентов и выпускников различных арт-школ (Школы им. Родченко, Базы, ИПСИ, БВШД, Свободных мастерских), таким образом, устанавливая и укрепляя горизонтальные связи внутри сообщества, и, с другой стороны — выявляя в казалось бы не пересекающихся творческих траекториях молодых художников мотивы и паттерны, характерные для текущей ситуации в арт-среде в целом».
Куратор выставки — Ольга Дерюгина, участники: Андрей Режет, Валентина Васильева, Мария Покровская, Дмитрий Фиалковский, Ксения Галыга, Иван Петрокович, Денис Тихомиров, Денис Кошкарев, Евгения Боневерт, Марианна Мангилева, Галина Леонова, София Асташова, Александр Баталов, Ева Шорина и Иван Каданер.
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