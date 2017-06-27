«Галерея А3» представит выставку «Сходства / Повторы»

Денис Кошкарев. Игрушки © Денис Кошкарев / МВЗ «Галерея А3»

С 29 июня по 9 июля работы студентов и выпускников арт-школ будут демонстрироваться в московском выставочном зале «Галерея А3» на выставке «Сходства / Повторы».

«Художники собирают повторы / сходства, обнаруженные в повседневном окружении или в ходе наблюдений за собой — мотивы, которые встречаются слишком настойчиво. — говорится в сообщении на сайте галереи. — На выставке мы представляем пространство, в котором эти мотивы образуют серию очных ставок: авторы создают портреты своих преследователей, в попытке расколдовать их образы, попутно приглашая зрителя распознать случайность или закономерность за составленными цепочками повторов и подобий».

«Этот проект объединяет студентов и выпускников различных арт-школ (Школы им. Родченко, Базы, ИПСИ, БВШД, Свободных мастерских), таким образом, устанавливая и укрепляя горизонтальные связи внутри сообщества, и, с другой стороны — выявляя в казалось бы не пересекающихся творческих траекториях молодых художников мотивы и паттерны, характерные для текущей ситуации в арт-среде в целом».

Куратор выставки — Ольга Дерюгина, участники: Андрей Режет, Валентина Васильева, Мария Покровская, Дмитрий Фиалковский, Ксения Галыга, Иван Петрокович, Денис Тихомиров, Денис Кошкарев, Евгения Боневерт, Марианна Мангилева, Галина Леонова, София Асташова, Александр Баталов, Ева Шорина и Иван Каданер.







