В Москве состоится вечер сторителлинга «История о моем городе»

© История о моём городе / Facebook

В субботу, 24 июня, в программе «Хроники затерянных земель» в галерее Надежды Брыкиной в Москве журналисты, исследователи и художники будут рассказывать о местах, в которых родились или бывали.

«У всех есть история о городе, где они родились. Один расскажет о своей семье, другой — о соседях и одноклассниках, третий — об улицах и пейзажах, а кто-то вспомнит конкретную ситуацию. В таких историях город предстает не просто местом среди других мест, он оказывается уникальным соединением человеческих отношений и физической инфраструктуры. Только в этом скоплении домов и только с этими людьми могла произойти такая история», — пишут организаторы вечера на его странице в фейсбуке.

Участники вечера «История о моем городе»:

Дмитрий Абрамов (Каргасок, Томская область) — куратор образовательных проектов, соорганизатор Pecha Kucha Night Moscow и Creative Mornings Moscow, работал в редакции проекта «Теории и практики», в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», запускал онлайн-школу городских предпринимателей Vector;

(Каргасок, Томская область) — куратор образовательных проектов, соорганизатор Pecha Kucha Night Moscow и Creative Mornings Moscow, работал в редакции проекта «Теории и практики», в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», запускал онлайн-школу городских предпринимателей Vector; Максим Горюнов (Старая Русса) — блогер, публицист, философ. Приглашённый преподаватель Школы философии НИУ ВШЭ;

(Старая Русса) — блогер, публицист, философ. Приглашённый преподаватель Школы философии НИУ ВШЭ; Иван Давыдов (Ермишь, Рязанская область) — журналист, заместитель главного редактора журнала The New Times.

(Ермишь, Рязанская область) — журналист, заместитель главного редактора журнала The New Times. Полина Колозариди (Томск) — интернет-исследователь, научный сотрудник НИУ ВШЭ, координатор клуба любителей интернета и общества;

(Томск) — интернет-исследователь, научный сотрудник НИУ ВШЭ, координатор клуба любителей интернета и общества; Артем Лоскутов (Новосибирск) — художник, инициатор ежегодного шествия «Монстрация», режиссер и оператор фильма «Нефть в обмен на ничего», лауреат конкурса «Инновация» (2010).

Модератор — руководитель проекта «Заповедник» Катерина Кожевина (Омск).

К участию приглашаются все желающие рассказать собственную историю о городах.

Начало в 20:00, вход свободный, регистрация — здесь

Программа «Хроники затерянных земель» организована проектом «Заповедник» Фонда «Общественное мнение» и Brick Design Hotel. Это выставка живописи и фотографий, лекции, показы фильмов, читка пьес и рассказов.



