Фонд кино поддержит 16 проектов лидеров кинопроизводства

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Сегодня, 23 июня, попечительский совет Фонда кино сформировал список из 16 проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат от него финансовую поддержку в 2017 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда кино.

«Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат финансовую поддержку, причем только шесть из них — только безвозвратную», — отметили в пресс-службе. Безвозвратную поддержку, в частности, получат проекты «Конек-Горбунок», «О чем говорят мужчины — 3» и «Урфин Джюс».

На условиях полной возвратности средств поддержат два проекта, в том числе «Он Дракон — 2», остальным (среди них «Супербобровы. Возвращение домой») субсидия будет выделена по смешанной схеме.

Кроме того, в числе проектов, которые поддержит Фонд кино, «Притяжение-2» Федора Бондарчука, «Тренер» Данилы Козловского, «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили и продолжение «Елок».















