Музей стрит-арта запускает цикл лекций об истории, обществе и искусстве

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29 июня в Музее уличного искусства в Петербурге откроется цикл лекций об истории, обществе и искусстве, организованный при поддержке издательства «Новое литературное обозрение».

Цикл подготовлен к выставке «Праздник к вам приходит», посвященной теме революции.

Ученые и общественные деятели из Петербурга и Москвы будут говорить об истории и политике, рассматривая «разные аспекты и вопросы истории не только революционных лет, но и предшествующих и следующих за ними событий; об обществе и коммуникациях тогда и сейчас — вопросах приватности и слежки в послереволюционное время и отсутствии её сегодня в цифровой среде», — сообщает сайт музея.

Также в проекте примут участие журналисты, художники, фотографы и критики, которые расскажут о развитии граффити в СССР и творчестве всемирно известных уличных художников.

До 2 сентября в цикле запланированы 14 лекций.

Первую из них — «Вождь революции как популярный бренд и символ: Керенский в массовой культуре и политическая цензура» — 29 июня прочитает доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий.



