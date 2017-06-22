В «Мемориале» пройдет дискуссия «Интеллигенция перед лицом политизации»© Международный Мемориал
4 июля Международный Мемориал совместно с Московской высшей школой социальных и экономических наук («Шаниника») и COLTA.RU проводят публичную дискуссии «Интеллигенция перед лицом политизации».
Российскому образованному классу в последнее десятилетие трудно определиться со своей политической позицией. С одной стороны, у него есть все основания быть в оппозиции к укрепившейся в России власти — она отнимает финансирование у науки, образования, культуры, не проявляет к ним уважения, лишает автономии и устанавливает идеологический контроль. С другой стороны, он не хочет опускаться до уровня противника с его грязными методами и мечтает о более этичной политике. Между тем, противопоставление «интеллигенции» одновременно «государству» и «народу» превратилось в ключевой водораздел российской политики.
Новая волна протестов ставит каждого перед моральным и политическим выбором.
- Есть ли в политике место этичному поступку?
- Может ли морально правильное действие быть политически эффективным?
- Имеет ли политический смысл называние «интеллигенция»? Способна ли она на коллективное действие?
- В чем состоит политическая роль образованного класса в сегодняшней России?
Участники дискуссии:
- Андрей Архангельский — публицист, редактор отдела культуры журнала «Огонек», колумнист COLTA.RU;
- Иван Болдырев — философ, профессор Университета Неймегена;
- Илья Будрайтскис — историк, публицист, преподаватель МВШСЭН;
- Григорий Юдин — философ, профессор МВШСЭН.
Ведущий — Михаил Ратгауз, заместитель главного редактора COLTA.RU
Дискуссия состоится 4 июля в Международном Мемориале (ул. Каретный ряд, д. 5/10), начало в 19:00, регистрация — здесь
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