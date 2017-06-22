Испанского режиссера задержали в Нижнем Новгороде© LNA / YouTube
21 июня в Нижнем Новгороде был задержан испанский режиссер Фернандо Гонсалес Молина. В полиции сочли, что он и члены его съемочной группы нарушили миграционное законодательство.
Как сообщает «Интерфакс», они были доставлены в УФМС по Нижегородской области, где на них составили административные протоколы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ и оштрафовали на две тысячи рублей каждого.
«21 июня сотрудниками полиции были выявлены четыре иностранных гражданина, которые нарушили режим пребывания в РФ, что выразилось в несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой в период пребывания в РФ деятельности», — пояснили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Нижегородской области.
Режиссер, продюсер и сценарист Фернандо Гонсалес Молина известен, прежде всего, своим фильмом «Три метра над уровнем неба» (Tres metros sobre el cielo, 2010) по одноименному роману Федерико Моччиа с Марией Вальверде и Марио Касасом в главных ролях.
По некоторым данным, отмечает «Медуза», в Нижнем Новгороде Молина собирался снимать документальный фильм о представителях местного ЛГБТ-сообщества. «Утром [21 июня] уже сняли эпизод, а вечером планировалось продолжение и творческий вечер в одном из нижегородских хостелов», — рассказал один из организаторов съемок порталу ProGorodNN.
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