«Аквариум» отметит юбилей концертами в Петербурге и Москве

По случаю своего 45-летия группа «Аквариум» этим летом даст большие юбилейные концерты в Москве и Петербурге.

Московский концерт пройдет 30 июня в парке «Красная Пресня». Как сообщают организаторы, концертное агентство «Мельница», в Москве к Борису Гребенщикову и его группе присоединятся их друзья из разных стран — Томас Уолш (Ирландия), Cotton Mather (США) и Flook (Ирландия-Великобритания).

В Петербурге концерт состоится 2 июля на Главной арене спорткомплекса «Юбилейный».

Большие концерты в столицах завершат юбилейный тур «Аквариум-45», который начался в начале июня. В расписании тура выступления в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Волгограде, Астрахани, Екатеринбурге и Сочи.























