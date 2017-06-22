«Аквариум» отметит юбилей концертами в Петербурге и Москве© Василиса Вакилова / «ВКонтакте»
По случаю своего 45-летия группа «Аквариум» этим летом даст большие юбилейные концерты в Москве и Петербурге.
Московский концерт пройдет 30 июня в парке «Красная Пресня». Как сообщают организаторы, концертное агентство «Мельница», в Москве к Борису Гребенщикову и его группе присоединятся их друзья из разных стран — Томас Уолш (Ирландия), Cotton Mather (США) и Flook (Ирландия-Великобритания).
В Петербурге концерт состоится 2 июля на Главной арене спорткомплекса «Юбилейный».
Большие концерты в столицах завершат юбилейный тур «Аквариум-45», который начался в начале июня. В расписании тура выступления в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Волгограде, Астрахани, Екатеринбурге и Сочи.
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