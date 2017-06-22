В Москве пройдет международная выставка граффити

Филиппо Минелли. Противоречия. 2013 © Выставочные залы Москвы

5 июля в галерее «Электромузей в Ростокино» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Искусство и город: Граффити в эпоху интернета», которая расскажет об истории развития современных граффити и о границе между вандализмом и искусством.

На выставке будет представлена фото- и видеодокументация значимых граффити-проектов разных лет в историческом контексте, а также работы, созданные специально для выставки.

Среди художников, чьи работы войдут в экспозицию, Матье Трамблен (Франция), Ямагучи Такахиро (Япония), Филиппо Минелли (Италия), Мирко Райссер / Daim (Германия), Брэд Дауни (США), Тавар Завацки / Above (США), Хит Бантинг (Британия), Джон Фекнер (США), Саша Курмаз (Украина), Паша 183 (Россия), Кирилл КТО (Россия), Стас Добрый (Россия), MVIN (Испания), Veli Silver (Босния и Герцеговина), Amos Angeles (Швейцария) и 0331С (Россия).

«Современные граффити из трудночитаемых надписей на стенах трансформируются в практики, все более отчетливо похожие на хакерство. — говорит куратор выставки, художник, сооснователь движения «Партизанинг» Игорь Поносов. — Нанесенные на стены надписи — это вредоносный код, вирус, целеустремленная попытка взлома работающей системы».

Выставка «Искусство и город: Граффити в эпоху интернета» в «Электромузее в Ростокино» продлится до 3 сентября.



