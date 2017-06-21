Вручение ТЭФИ-2017 перенесено на осень

Церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ-2017 перенесена с конца июня на 3 октября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы комитета индустриальных телепремий Наталью Уварову, причиной стал сбой в системе голосования.

По словам Уваровой, он произошел из-за того, что в этом году была внедрена новая система голосования, при которой членам жюри надо было выбирать троих финалистов, а не одного.

«Количество членов жюри в этом году было также уменьшено вдвое, со 140 до 70, и некоторые из них, не совсем разобравшись с новой системой, голосовали по-старому», — пояснила Уварова.

Таким образом, добавила она, голосование осуществлялось некорректно, и теперь придется проводить его сначала, на что потребуется дополнительное время.



























