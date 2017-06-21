Объявлены победители Московского Еврейского кинофестиваля

Объявлены победители Московского Еврейского кинофестиваляКадр из фильма «Вчерашний расцвет»© die-blumen-von-gestern.de
20 июня в Еврейском музее и центре толерантности состоялась церемония закрытия 3-го Московского Еврейского кинофестиваля (МЕКФ). Лучшим художественным полнометражным фильмом признана картина Криса Крауса «Вчерашний расцвет» (Германия-Австрия-Франция, 2016).
Жюри под председательством Павла Лунгина, в которое вошли Игорь Угольников, Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг, Артем Виткин, Елена Хазанова и Аркадий Укупник, присудило еще три награды и специальный приз:
Лучший документальный полнометражный фильм
«Кто теперь меня полюбит?» (Израиль-Великобритания, 2016), реж. Томер Хейманн, Барак Хейманн;
Лучший художественный короткометражный фильм
«Другими словами» (Израиль, 2015), реж. Таль Кантор;
Лучший документальный короткометражный фильм
«Скрипка Джо» (США, 2016), реж. Кахане Куперман;
Спецприз жюри
«Песнь песней» (Украина, 2015) реж. Ева Нейманн.
Режиссер Андрей Кончаловский получил почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России». Семья продюсера Якова Каллера впервые вручила премию его имени, ее получил короткометражный фильм Константина Фама «Брут».
3-й МЕКФ проходил с 12 по 20 июня на нескольких площадках — в Еврейском музее и центре толерантности, в киноцентре «Октябрь», кинозале ГУМа и Центре документального кино.
На фестивале состоялись показы 53 фильмов, которые посетили более 5500 зрителей, а также лекции, обсуждения и мастер-классы образовательной программы. На закрытии 3-го МЕКФ был показан фильм Павла Чухрая «Холодное танго» о Великой Отечественной войне и Холокосте в Литве.
МЕКФ организован при поддержке фонда «Генезис», Российского еврейского конгресса, Еврейского Агентства «Сохнут», Федерация Еврейских Общин России, Еврейского делового клуба «Соломон» и кинокомпании Ark Pictures
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