Объекты Recycle Group дополнят экспозицию ГМИИ

Recycle Group. Просветитель 12. Диптих. 2015

Пластик, литье, лайтбокс © Recycle Group / Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Сегодня, 21 июня, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) начинает работу выставка-интервенция Recycle Group — в залах искусства Древнего мира, Средневековья, а также среди скульптур эпохи Возрождения постоянной экспозиции появятся 16 объектов, выполненных в различных техниках.

Как сообщает сообщает сайт ГМИИ, проект «Homo Virtualis» подготовлен специально для Пушкинского музея, в нем отразились размышления художников о трансформации восприятия искусства в эпоху массмедиа.

В состав выставки вошли скульптуры из прежних проектов Recycle Group, такие как «Ноев ковчег» и «Просветитель 12», впервые показанные в 2015 году на выставке «Conversion» в параллельной программе 56-й Венецианской биеннале современного искусства, а также новые объекты с применением дополненной реальности, для знакомства с которой требуется установка специального приложения на мобильном устройстве.

«Используя дополненную реальность в качестве нового инструмента восприятия искусства, художники формулируют законы новой изобразительности, существующей на пересечении виртуального и материального миров. Они размещают подобные объекты в стенах классического музея наряду с образчиками античного и западноевропейского искусства и тем самым вступают в своеобразную игру со зрителем, предлагая ему найти необычные, а порой парадоксальные рифмы и переклички современности и классики».

Кураторы выставки — Александра Данилова, заместитель заведующего Отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ, и Полина Могилина, галерея «Триумф».

Выставка «Homo Virtualis» продлится до 20 августа.



