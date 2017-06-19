Медаль Гёте 2017 года вручат правозащитнице Ирине Щербаковой

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Российская правозащитница Ирина Щербакова получит медаль Гёте – официальный знак отличия Федеративной Республики Германия, который Гёте-Институт ежегодно вручает представителям разных стран, особенно ярко проявившим себя в международном культурном обмене.

В этом году награду также получат издательница Урваши Буталия (Индия), которая более 40 лет выступает за то, чтобы в ее стране Индии свой голос обрели оттесненные на край общественной жизни группы, и одна из самых известных писательниц арабского мира Эмили Насралла (Ливан), сообщает сайт Гёте-Института.

Церемония вручения медали Гёте 2017 года состоится в Веймаре. Накануне Гёте-Институт совместно с Веймарским фестивалем искусств организует утреннее мероприятие с тремя награждаемыми: 27 августа Урваши Буталия, Эмили Насралла и Ирина Щербакова поговорят с культурологом Кристиной фон Браун, вице-президентом Гёте-Института. Вечером 27 августа в рамках Веймарского фестиваля искусств состоится беседа Ирины Щербаковой и эксперта по Восточной Европе Карла Шлёгеля о немецко-российских отношениях.

Историк, публицист и переводчик Ирина Щербакова в конце 1970-х годов начала записывать на магнитофон интервью с жертвами сталинизма, с 1991 года занимается исследованиями в архивах КГБ, одна из основателей «Мемориала», который в 1988 году стал первой независимой и созданной силами гражданского общества организацией в СССР.

Вместе с «Мемориалом» Ирина Щербакова выступает за публичное освещение репрессий советского времени и за защиту прав человека в сегодняшней России, она является руководителем молодежных и образовательных программ «Мемориала», координатором проектов по устной истории и ежегодного всероссийского школьного конкурса «Человек в истории. Россия — XX век».

Как автор и редактор Ирина Щербакова выпустила множество книг о сталинизме и культуре памяти, многие из них были опубликованы на немецком языке, в том числе созданная совместно с немецким историком Восточной Европы Карлом Шлёгелем книга диалогов «Российский рефлекс. Взгляды на кризис отношений» (2015).

Медаль Гёте впервые была вручена в 1955 году. Среди награжденных медалью Даниэль Баренбойм, Пьер Бурдье, Эрнст Гомбрих, Ларс Густафссон, Агнеш Хеллер, Петрос Маркарис, Джон Ле Карре, Карл Поппер, Хорхе Семпрун, Роберт Уилсон, Нил Макгрегор, Хелен Вольфф и Юрий Андрухович.



