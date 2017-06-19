Перезапустился канал RTVI

Сегодня, 19 июня, произошел глобальный перезапуск международного русскоязычного телеканала RTVI – у него поменялись эфирное оформление и программная сетка, а также заработал новый сайт.

На главную страницу сайта rtvi.com выводятся главные новости дня, остальные попадают в раздел «Новости», в разделе «Инфошум» представлены фейковые новости и «раздутые события, не заслуживающие серьезного внимания», в разделе «Из эфира» — программы и фрагменты программ из эфира RTVI.

Все новости можно не только читать, но и смотреть в режиме «Ваш персональный ведущий».

«В течение дня эфирные лица RTVI и изредка просто известные люди записывают ролик с пересказом сути новости, а мы монтируем для него необходимое видео. — сообщают создатели сайта. — Длительность такого ролика очень небольшая (как правило, 30 секунд) — посмотреть его займет ровно столько же, сколько прочитать текст заметки».

Кроме того, сегодня на RTVI запускается новое ток-шоу «Здесь и там» — ежедневный телемост Москва-Вашингтон с ведущими Антоном Хрековым, Натальей Метлиной и Тихоном Дзядко.

«Мы хотим стать центристским каналом, который находится посередине и равноудален от оппозиционной повестки и от повестки федеральных изданий», — прокомментировал «Медузе» генеральный продюсер Алексей Пивоваров.

Он отметил, что основу аудитории канала составляют зрители старше 45 лет, его смотрят и в России, и в Европе, и в США.



