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Готовится благотворительный аукцион к 25-летию ИПСИ

News_detailed_pictureПавел Пепперштейн. Я никогда не забуду свое путешествие в этот мир»© Павел Пепперштейн

22 июня в Еврейском музее и центре толерантности в Москве при поддержке аукционного дома Phillips пройдут благотворительные торги в честь 25-летия Института проблем современного искусства (ИПСИ).

На аукционе будет предложено более 30 лотов, все средства от которых будут перечислены ИПСИ в поддержку образовательных, исследовательских и издательских инициатив.

Для аукциона свои работы предоставили друзья и выпускники ИПСИ, а также студенты института. Среди главных лотов аукциона — работы Виктора Пивоварова и Павла Пепперштейна.

C 18 по 22 июня в Еврейском музее и центре толерантности будет проходить предаукционная выставка.

«Выпускники ИПСИ — новое поколение современного русского искусства — сегодня играют активную и важную роль на арт-сцене России, а также являются неизменными участниками крупнейших международных форумов современного искусства («Документа», Венецианская биеннале, «Манифеста» и др.). — отмечают организаторы аукциона. — В поддержку своей alma mater художники, представляющие различные художественные направления и техники, безвозмездно предоставили свои работы для данного благотворительного аукциона».

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