В Москве пройдет фестиваль городских сообществ© Moscow Urban Forum 2017
С 6 по 9 июля в рамках Moscow Urban Forum пройдет фестиваль городских сообществ MUF Fest.
Международные эксперты встретятся с горожанами, представителями профессиональных и любительских сообществ и совместно обсудят наиболее эффективные способы участия в жизни города.
MUF Fest пройдет более чем на 20 площадках, среди которых Музей Москвы, ММОМА, институт «Стрелка» и Digital October.
Главной площадкой фестиваля станет парк ВДНХ, где состоится выставка стрит-арта «City Land»: семь уличных художников выберут геометрические фигуры и превратят их в иллюстрации, представляющие определенную субкультуру или городское сообщество. На открытии выставки 6 июля курс Муравицкого 2.0 МШНК представит иммерсивный перформанс-конструктор «По поводу городских сообществ».
Также в программе фестиваля концерт независимой музыки «Urban Fields», серия беговых экскурсий, воркшопы и мастер-классы.
Вход на все мероприятия MUF Fest свободный. Получить более продробную информацию о фестивале и зарегистрироваться можно на сайте Moscow Urban Forum.
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