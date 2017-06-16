В Москве пройдет фестиваль городских сообществ

© Moscow Urban Forum 2017

С 6 по 9 июля в рамках Moscow Urban Forum пройдет фестиваль городских сообществ MUF Fest.

Международные эксперты встретятся с горожанами, представителями профессиональных и любительских сообществ и совместно обсудят наиболее эффективные способы участия в жизни города.

MUF Fest пройдет более чем на 20 площадках, среди которых Музей Москвы, ММОМА, институт «Стрелка» и Digital October.

Главной площадкой фестиваля станет парк ВДНХ, где состоится выставка стрит-арта «City Land»: семь уличных художников выберут геометрические фигуры и превратят их в иллюстрации, представляющие определенную субкультуру или городское сообщество. На открытии выставки 6 июля курс Муравицкого 2.0 МШНК представит иммерсивный перформанс-конструктор «По поводу городских сообществ».

Также в программе фестиваля концерт независимой музыки «Urban Fields», серия беговых экскурсий, воркшопы и мастер-классы.

Вход на все мероприятия MUF Fest свободный. Получить более продробную информацию о фестивале и зарегистрироваться можно на сайте Moscow Urban Forum.



