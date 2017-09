«Гараж» и ЦДК представят программу «Кино о кино»

Кадр из фильма «78/52» © Exhibit A Pictures

20 июня в летнем кинотеатре Garage Screen в Парке Горького в Москве серией кинопоказов «Американский кинематограф в лицах» откроется совместная программа «Кино о кино» Музея современного искусства «Гараж» и Центра документального кино (ЦДК).

Серия «Американский кинематограф в лицах» посвящена режиссерам Альфреду Хичкоку, Стэнли Кубрику, Орсону Уэллсу и Ричарду Линклейтеру.

20 июня будет показан документальный фильм «78/52» (2017) Александра О. Филиппа, анализирующий знаменитую сцену убийства в фильма Хичкока «Психо» (Psycho, 1960), отреставрированную версию которого можно будет посмотреть на следующий день, 21 июня. Первую серию показов представит кинокритик, киновед и переводчик Нина Цыркун, которая расскажет о режиссерском методе Хичкока.

Следующий блок показов будет посвящен Ричарду Линклейтеру. 12 июля в программе документальный фильм «Следуй за мечтой» (Richard Linklater: Dream is Destiny, 2016) Карен Бернстайн и Луиса Блэка, 13 июля — второй полнометражный фильм Линклейтера «Бездельник» (Slacker, 1990).

Третий блок, 15 и 16 августа, расскажет о Стэнли Кубрике. Документальный фильм Родни Ашера «Комната 237» (Room 237, 2012) будет показана вместе с режиссерской версией фильма «Сияние» (The Shining, 1980).

Программа завершится 5 и 6 сентября показом документального фильма «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» (This Is Orson Welles, 2015) Клары и Жюлии Куперберг и отреставрированной версии картины Уэллса «Леди из Шанхая» (The Lady from Shanghai, 1947).

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.