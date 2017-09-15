«Гараж» и ЦДК представят программу «Кино о кино»Кадр из фильма «78/52»© Exhibit A Pictures
20 июня в летнем кинотеатре Garage Screen в Парке Горького в Москве серией кинопоказов «Американский кинематограф в лицах» откроется совместная программа «Кино о кино» Музея современного искусства «Гараж» и Центра документального кино (ЦДК).
Серия «Американский кинематограф в лицах» посвящена режиссерам Альфреду Хичкоку, Стэнли Кубрику, Орсону Уэллсу и Ричарду Линклейтеру.
20 июня будет показан документальный фильм «78/52» (2017) Александра О. Филиппа, анализирующий знаменитую сцену убийства в фильма Хичкока «Психо» (Psycho, 1960), отреставрированную версию которого можно будет посмотреть на следующий день, 21 июня. Первую серию показов представит кинокритик, киновед и переводчик Нина Цыркун, которая расскажет о режиссерском методе Хичкока.
Следующий блок показов будет посвящен Ричарду Линклейтеру. 12 июля в программе документальный фильм «Следуй за мечтой» (Richard Linklater: Dream is Destiny, 2016) Карен Бернстайн и Луиса Блэка, 13 июля — второй полнометражный фильм Линклейтера «Бездельник» (Slacker, 1990).
Третий блок, 15 и 16 августа, расскажет о Стэнли Кубрике. Документальный фильм Родни Ашера «Комната 237» (Room 237, 2012) будет показана вместе с режиссерской версией фильма «Сияние» (The Shining, 1980).
Программа завершится 5 и 6 сентября показом документального фильма «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» (This Is Orson Welles, 2015) Клары и Жюлии Куперберг и отреставрированной версии картины Уэллса «Леди из Шанхая» (The Lady from Shanghai, 1947).
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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