Ситора Алиева прочитает лекцию о фестивале XXI века

21 июня в Гостином дворе в Москве состоится лекция программного директора Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситоры Алиевой «Что такое фестиваль XXI века?».

Лекция входит в курс «Лаборатория PROкино» — партнерского проекта Музейно-выставочного объединения «Манеж» и Киностудии имени Горького.

«Фестиваль XXI века — это один из главных способов донесения фильма до зрителя. — говорится в сообщении на сайте МВО «Манеж». — Фестивали давно вышли в онлайн, и многие картины-участницы различных смотров потом доступны на различных платформах. Собственно, сам термин "фестивальный показ" уже не означает показ в конкретном кинозале: практикуются одновременные кинотеатральные премьеры сразу в нескольких странах, когда представляют картину, например, в Роттердаме, а для зрителей в залах Германии и Испании организуют онлайн-трансляцию представления с возможностью обратной связи».

Ситора Алиева в 7 лет дебютировала в кино как актриса, сыграла около десяти ролей в художественных и телевизионных фильмах, в 1987 году окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа.

Входила в жюри международных кинофестивалей в Хайдарабаде (Индия), «Темные ночи» (Эстония), в Марделплате (Аргентина), в Котбусе и Берлине (Германия) и других. С января 2007 года является официальным делегатом Римского кинофестиваля по России и странам СНГ.

В 2002–2005 годах — исполнительный директор, с 2005 года — программный директор Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».



