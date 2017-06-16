Вручен Международный Букер

Вручен Международный БукерДжессика Коэн и Давид Гроссман© The Man Booker Prizes
14 июня в Лондоне состоялась церемония вручения Международной Букеровской премии 2017 года. Ее получил писатель Давид Гроссман (Израиль) за роман «Лошадь заходит в бар» (A Horse Walks Into a Bar).
Как сообщает сайт премии, автор книги и ее переводчик Джессика Коэн (США) получат по 25 тысяч фунтов, а также по тысяче фунтов как финалисты.
В шорт-листе Международного Букера в этом году было шесть романов писателей из Франции, Норвегии, Дании, Израиля и Аргентины.
«Лошадь заходит в бар» — история последнего выступления стендап-комика. Он рассказывает о незаживающей ране, с которой жил многие годы, о выборе, который он был вынужден сделать между двумя самыми близкими ему людьми.
«"Лошадь заходит в бар" открывает нам всю силу человеческого страдания без малейшего намека на сентиментальность», — отметил председатель жюри Международного Букера Ник Бейли, назвав книгу Давида Гроссмана «великолепным образцом писательского мастерства».
Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании.
В прошлом году Международного Букера получила писательница из Южной Кореи Хан Канг за роман «Вегетарианка» (The Vegetarian) в переводе англичанки Деборы Смит.
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