Вручен Международный Букер

Джессика Коэн и Давид Гроссман © The Man Booker Prizes

14 июня в Лондоне состоялась церемония вручения Международной Букеровской премии 2017 года. Ее получил писатель Давид Гроссман (Израиль) за роман «Лошадь заходит в бар» (A Horse Walks Into a Bar).

Как сообщает сайт премии, автор книги и ее переводчик Джессика Коэн (США) получат по 25 тысяч фунтов, а также по тысяче фунтов как финалисты.

В шорт-листе Международного Букера в этом году было шесть романов писателей из Франции, Норвегии, Дании, Израиля и Аргентины.

«Лошадь заходит в бар» — история последнего выступления стендап-комика. Он рассказывает о незаживающей ране, с которой жил многие годы, о выборе, который он был вынужден сделать между двумя самыми близкими ему людьми.

«"Лошадь заходит в бар" открывает нам всю силу человеческого страдания без малейшего намека на сентиментальность», — отметил председатель жюри Международного Букера Ник Бейли, назвав книгу Давида Гроссмана «великолепным образцом писательского мастерства».

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании.

В прошлом году Международного Букера получила писательница из Южной Кореи Хан Канг за роман «Вегетарианка» (The Vegetarian) в переводе англичанки Деборы Смит.



