Курентзис привезет «Реквием» Моцарта в Москву и Зальцбург

Сегодня, 15 июня, оркестр и хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят в Пермском театре оперы и балета «Реквием» Моцарта, который затем прозвучит в Москве и на Зальцбургском фестивале.

В Москве «Реквием» будет исполнен 17 июня в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

В Зальцбурге концерт MusicAeterna состоится 23 июля на сцене театра Фельзенрайтшуле.

Постановщиками выступят дирижер Теодор Курентзис и хормейстер MusicAeterna Виталий Полонский.

На концертах в Перми и Москве выступят сопрано Елизавета Свешникова (Россия), меццо-сопрано Наталия Ляскова (Россия), тенор Томас Кули (США) и бас Эдвин Кроссли-Мерсер (Франция-Германия).

В зальцбургском концерте примут участие сопрано Анна Прохазка (Австрия), меццо-сопрано Катарина Магира (Германия), тенор Мауро Петер (Швейцария) и бас Тарек Назми (Германия).











