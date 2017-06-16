Курентзис привезет «Реквием» Моцарта в Москву и Зальцбург© Антон Завьялов / teodor-currentzis.com
Сегодня, 15 июня, оркестр и хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят в Пермском театре оперы и балета «Реквием» Моцарта, который затем прозвучит в Москве и на Зальцбургском фестивале.
В Москве «Реквием» будет исполнен 17 июня в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
В Зальцбурге концерт MusicAeterna состоится 23 июля на сцене театра Фельзенрайтшуле.
Постановщиками выступят дирижер Теодор Курентзис и хормейстер MusicAeterna Виталий Полонский.
На концертах в Перми и Москве выступят сопрано Елизавета Свешникова (Россия), меццо-сопрано Наталия Ляскова (Россия), тенор Томас Кули (США) и бас Эдвин Кроссли-Мерсер (Франция-Германия).
В зальцбургском концерте примут участие сопрано Анна Прохазка (Австрия), меццо-сопрано Катарина Магира (Германия), тенор Мауро Петер (Швейцария) и бас Тарек Назми (Германия).
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