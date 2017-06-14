Совфед создал комиссию по предотвращению иностранного вмешательства

Андрей Климов © Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 14 июня, на заседании Совета Федерации создана Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Как передает «Интерфакс», в задачи комиссии входят сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области.

Комиссия будет осуществлять «мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ».

Также комиссия будет изучать состояние международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, готовить предложения по его совершенствованию.

Главой комиссии стал заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов. Кроме того, в состав комиссии вошли сенаторы Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.



