Совфед создал комиссию по предотвращению иностранного вмешательства

Совфед создал комиссию по предотвращению иностранного вмешательстваАндрей Климов© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сегодня, 14 июня, на заседании Совета Федерации создана Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Как передает «Интерфакс», в задачи комиссии входят сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области.
Комиссия будет осуществлять «мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ».
Также комиссия будет изучать состояние международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, готовить предложения по его совершенствованию.
Главой комиссии стал заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов. Кроме того, в состав комиссии вошли сенаторы Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.
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