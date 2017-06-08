Opus Posth и «Студия Новой музыки» посвятят концерт Филипу Глассу

Opus Posth и «Студия Новой музыки» посвятят концерт Филипу ГлассуАнсамбль «Студия новой музыки»© Наталья Устинова / Центр современной музыки при Московской консерватории
23 июня в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) ансамбли Opus Posth и «Студия новой музыки» выступят на первом летнем концерте цикла «MAMMusic Contemporary», посвященном 80-летию Филипа Гласса.
В программе:
- Струнный квартет №2 «Company» Филипа Гласса;
- «Palimpsest» Симеона тен Хольта;
- «Canzone» Владимира Мартынова.
«Зритель сможет ощутить разницу между американским и европейским музыкальным минимализмом», — говорится в сообщении о концерте «MAMMusic Contemporary.Reflections» на сайте МАММ.
«Все три пьесы в своtм единстве точно и деликатно демонстрируют актуальные достоинства новой тональной музыки — уважение к традициям, подчеркнутую эмоциональность и исключительную техническую точность».
Концерт входит в цикл «MAMMusic Contemporary», представляющий музыку композиторов XX–XXI веков
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