Morcheeba и «Браво» примут участие в фестивале Bosco Fresh Fest

На музыкальном фестивале под открытым небом Bosco Fresh Fest, который пройдет 24 и 25 июня в парке московской усадьбы Царицыно, выступят группы Morcheeba (Великобритания) и «Браво» (Россия).

Также среди участников фестиваля Sevdaliza (Нидерланды), Roots Manuva (Великобритания), The Boxer Rebellion (Великобритания), Vougal (Россия) и Антоха МС (Россия).

Ранее были объявлены хедлайнеры — Джон Ньюман (Великобритания), Parov Stelar (Австрия) и SOHN (Великобритания). Всего на фестивале выступят более 30 российских и зарубежных музыкантов, имена остальных участников организаторы пока держат в секрете.

В этом году площадкой Bosco Fresh Fest станет парк музея-заповедника «Царицыно» на юге Москвы. Дворцовый комплекс, расположенный на территории более 100 гектаров, позволит вместить 30 тысяч гостей — в два раза больше, чем в прошлом году, когда фестиваль проходил на территории ВДНХ.

Помимо двух дневных концертов на Bosco Fresh Fest 2017 запланированы зоны отдыха у воды и спортивных развлечений, фудкорт, эко-бары, несколько музыкальных сцен и ночная программа Bosco Fresh Night.

P.S. Полный список участников Bosco Fresh Fest 2017 сегодня, 9 июня, опубликован в фейсбуке фестиваля.



